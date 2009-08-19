Геннадий Москаль вновь назначен начальником милиции Крыма

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ назначен начальником ГУ МВД Крыма – заместителем министра внутренних дел Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил по телефону сам Г.МОСКАЛЬ.

«Кабмин сегодня принял такое решение», - сказал он.

По данным Г.МОСКАЛЯ, Николай ИЛЬИЧЕВ, который в последнее время руководил милицией автономии, скорее всего, возглавит Крымский юридический институт Харьковского университета внутренних дел. «ИЛЬИЧЕВ идет на крымский институт внутренних дел ректором», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

По его информации, удовлетворены претензии экс-начальника милиции АРК Анатолия МОГИЛЕВА, который требовал восстановить его в должности вместо Н.ИЛЬИЧЕВА. «Насколько я знаю, господина МОГИЛЕВА сегодня назначили и сразу уволили. (Кабмин) выполнил решение суда, так что никаких претензий господин МОГИЛЕВ не может (высказывать), а начинать снова с суда первой инстанции», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

На вопрос УНИАН, когда он собирается приехать в Крым, Г.МОСКАЛЬ ответил: «Это не ко мне вопрос, а к господину ЛУЦЕНКО. Если скажет самому ехать - поеду сам».

На вопрос, рад ли он возращению в Крым, генерал-лейтенат милиции сказал: «Все перемены в жизни - они всегда к лучшему, потому что на одном месте (находиться) - это, как в брежневские времена говорили, застойный период получается в жизни человека».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2007 года А.МОГИЛЕВ подал руководству МВД рапорт о предоставлении ему отпуска, а позже - заявление об увольнении с должности начальника крымского ГУ МВД и из органов внутренних дел. Вместо него руководителем крымской милиции был назначен Н.ИЛЬИЧЕВ.

По данным СМИ, в ноябре 2008 года А.МОГИЛЕВ заявил, что решение об отставке он принял под давлением народного депутата Г.МОСКАЛЯ, после чего подал в Донецкий окружной административный суд иск о восстановлении в должности. Иск удовлетворили.

МВД безрезультатно обжаловало это решение в Апелляционном админсуде Донецка. Государственная исполнительная служба обязала министра внутренних дел выплатить в пользу государства штраф в размере 510 грн. за невыполнение решения Апелляционного админсуда Донецка.

Министр Юрий ЛУЦЕНКО тогда заявлял, что «готов заплатить и больше, чем 510 гривень, лишь бы этого деятеля (МОГИЛЕВА) и близко не было в руководстве крымской милиции».

Г.МОСКАЛЬ возглавлял крымскую милицию с 1997-го по 2000 год.