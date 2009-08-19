В Италии украинка убила пенсионера, за которым ухаживала, и покончила с собой

В Италии украинка убила пенсионера, за которым ухаживала, и покончила жизнь самоубийством.

Как сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, после того как пенсионер три дня не выходил на связь, его родственники вызывали полицию и пожарников, которые, выломив двери помещения, нашли два мертвых тела: на кровати с проломленной головой лежал хозяин, 84-летний Альдо Бриуоло, а в ванной комнате нашли повешенной 45-летнюю Маргариту Кузьмину, гражданку Украины, которая ухаживала за пенсионером уже много лет.

По мнению экспертов, трагедия произошла 15 августа. Версия, к которой наиболее склоняются стражи порядка, – это убийство и самоубийство, поскольку двери помещения были закрыты изнутри, и на теле украинки судмедэксперт не обнаружил следов насилия.

М.Кузьмина проживала в Сан Фили легально уже много лет, и все, кто ее знал, характеризуют ее как спокойного человека.

По мнению представителей правоохранительных органов, сиделка хотела сменить работу и из-за этого у нее возникла ссора с работодателем, который был против. В порыве гнева женщина ударила пенсионера по голове металлическим предметом, что и повлекло его смерть, а когда осознала свой поступок, покончила жизнь самоубийством.

Кроме того, по данным председателя Христианского общества украинцев в Италии, в прошлое воскресенье три украинки стали жертвами нападавшего на них в парке местечка Пьеве ди Кадоре, неподалеку от Беллуно. Три 50-летние украинские сиделки сидели на скамье в парке, когда к ним подошел мужчина и спросил, есть ли у них вино. Услышав отрицательный ответ, он выхватил кухонный нож и ранил в горло одну из женщин. Две других бросились защищать подругу и тоже получили ножевые ранения. Преступник убежал с места происшествия и впоследствии был задержан полицией. Им оказался 39-летний наркозависимый местный житель.

В настоящее время в Италии легально работает около 200 тыс. украинцев, большинство из них ухаживает за больными. В сентябре этого года итальянское правительство проведет легализацию домашних работников.