Завтра на Крещатике - генеральная репетиция парада

Завтра, 18 августа, на Крещатике состоится генеральная репетиция парада войск по случаю 18-й годовщины независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, репетиция начнется в 20.00.

Во время репетиции в пешем строю по главной улице Киева пройдут почти 3 тысячи 400 военнослужащих, которые представляют Вооруженные силы и другие силовые структуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в 10 часов утра в городе Киеве состоится парад войск по случаю 18-й годовщины независимости Украины.