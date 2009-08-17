Завтра на Крещатике - генеральная репетиция парада

13:26, 17 августа 2009
Общество
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Строем пройдут 3 тысячи 400 солдат

Завтра, 18 августа, на Крещатике состоится генеральная репетиция парада войск по случаю 18-й годовщины независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, репетиция начнется в 20.00.

Во время репетиции в пешем строю по главной улице Киева пройдут почти 3 тысячи 400 военнослужащих, которые представляют Вооруженные силы и другие силовые структуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в 10 часов утра в городе Киеве состоится парад войск по случаю 18-й годовщины независимости Украины.

 

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