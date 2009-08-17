Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,26 грн./долл., продают – по 8,38 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился, по сравнению с 16 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,33 грн./долл., по продаже – 8,35-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках уменьшился на 1%, по сравнению с 16 августа, и составляет сегодня 11,67 грн./евро, продажи – незначительно понизился, до 11,92 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,77 грн./евро, по продаже – в пределах 11,86-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 16 августа, понизился на 2,2% и составляет в среднем 0,2438 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% - до 0,2601 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,23-0,255 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,25 грн./долл., продажи – 8,38 грн./долл., курс покупки/продажи немного понизился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,28 грн./долл., по продаже – 8,35-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,3%, по сравнению с 16 августа, и составляет 11,69 грн./евро, продажи – незначительно понизился - до 11,92 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,80 грн./евро, по продаже – в пределах 11,86-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 16 августа уменьшился на 2,9% и составляет в среднем 0,2429 грн./рубль, продажи – повысился на 0,5% - до 0,2613 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,23-0,251 грн./рубль, по продаже – 0,258-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,18/8,35 грн., евро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 11,50/12,00 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,17/8,37 грн., евро – 11,60/11,97 грн., рубль – 0,25/0,263 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 17 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,7673, к евро – 11,102579, к российскому рублю – 0,24485.