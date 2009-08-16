Бердичевские военные больше месяца сидят без света

Больше месяца несколько воинских частей в Житомирской области остаются без электроэнергии из-за долгов.

Как сообщили УНИАН в Житомирском 8-м армейском корпусе, это, в частности, бойцы Бердичевской артиллерийской бригады. Сейчас бердичевские военные больше времени проводят на улице, поскольку в части темно .

Из-за обесточивания военные не имеют возможности отрабатывать практические занятия и вынуждены поддерживать боеготовность теоретически.

Как сообщили УНИАН в командовании 37-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, на территории части находятся склады со стрелковым оружием и десятками тонн боеприпасов. Отсутствие электричества существенно осложнило здесь задачу охраны. На сложности жалуются также военные 26-й артиллерийской бригады, поскольку отсутствие света негативно отразилось и на настроении бойцов.

Свет появится у военных только тогда, когда Минобороны проплатит почти 7 млн. грн. задолженности за электроэнергию, газ и другие услуги 8-му армейскому корпусу, который дислоцируется в Житомирской области.