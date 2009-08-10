Доллар на межбанке ушел вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0290/8,0615 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2537/48, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3910/11,4415. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4191/93 (четверг - 1,4363/65).

В пятницу, 7 августа, Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения – 7,3500.