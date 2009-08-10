В Москве не видят необходимости давать Украине газовый кредит

Вице-премьер РФ Игорь Сечин пока не видит необходимости в предоставлении Россией кредита Украине, который Киев запрашивал еще в начале года.

Украинская сторона просила 4-5 миллиардов долларов на закупку газа для закачки в подземные хранилища (ПХГ) в преддверии зимы. В мае премьер Владимир Путин заявил, что готов это рассмотреть, если половину денег даст ЕС. ЕБРР и другие банки недавно согласились выделить до 1,7 миллиарда долларов для Украины в 2009-2010 годах, но в основном на инвестиции "Нафтогаза" в транспорт и газовые реформы.

Москва знает о решении ЕС и сейчас анализирует его, сказал Сечин газете "Ведомости".

"Но нужды в кредите с нашей стороны пока нет. По сути, мы и так уже дали кредит Украине в виде аванса за транзит", - цитирует издание слова вице-премьера.

Речь идет о платежах "Газпрома" почти на 2 миллиарда долларов за транзит газа в ЕС до февраля 2010 года, уточняет газета.

Украина больше не обращалась за деньгами, цитируют "Ведомости" чиновника Белого дома. Было два варианта решения проблемы: кредит Украине с участием российских банков или без них. Киев сам выбрал второй вариант, отмечает собеседник газеты.

У Киева другая версия. Заявка на кредит, сделанная в начале года, до сих пор в силе, цитирует газета помощника премьер-министра страны Александр Гудыма. "Мы ждем ответа", - говорит он.

РИА Новости