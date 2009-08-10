Создана специальная транспортная служба для инвалидов

04:19, 10 августа 2009
Общество
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Место опыта - Днепропетровск

В Днепропетровске при городском центре профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов создана специальная транспортная служба для перевозки инвалидов-колясочников к объектам социального назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.

Заказы от инвалидов принимаются с 8 до 17 часов.

Эта служба создана в рамках реализации в Днепропетровске Программы обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам жилого и общественного назначения.

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