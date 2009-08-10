Открылся межнациональный детский лагерь "Истоки толерантности"

9 августа в Закарпатье открылся Международный межнациональный детский лагерь «Истоки толерантности».

Как передает корреспондент УНИАН, лагерь откроется в закарпатском пгт Ясиня Раховского района, расположенном у подножия Говерлы. Мероприятие будет проходить на базе пансионата «Высокие Карпаты».

Участники лагеря - дети национальных общин Украины и дети-беженцы - ассирийцы, белорусы, болгары, армяне, греки, евреи, крымские и волжские татары, молдаване, немцы, поляки, россияне, румыны, татары, чеченцы, а также большая группа украинцев. Предусмотрено, что все они смогут ознакомиться с национальной культурой разных народов, обменяться традициями, культурой.

Целью проекта является воспитание межнациональной толерантности украинской молодежи, противодействия ксенофобии, формирование активной гражданской позиции у молодежи национальных обществ, распространение знаний о национальном разнообразии Украины и профилактика проявлений расовой и религиозной нетерпимости.

В лагере будут работать педагоги национальных общин Украины и профессионалы, понимающие особенности межкультурного диалога.

Лагерь будет открыт с 9 по 26 августа, его организатором является Конгресс национальных общин Украины, поддержка посольства Федеративной республики Германия, Министерства по делам семьи и молодежи, Госкомитета по делам национальностей и миграции, Датского совета по вопросам беженцев, Львовской ОГА и других благотворительных организаций, спонсоров и частных лиц.

На протяжении всего времени в лагере будут проводить День памяти трагедий народов Украины, День прав человека, День гражданина.