Томенко о казаках, Хортице, меценатах, СМС и 14 октября

В день торжественного открытия историко-культурного комплекса “Запорожская Сечь” 14 октября будет сформирован новый реестр современной Запорожской Сечи.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, член Оргкомитета по восстановлению комплекса “Запорожская Сечь” Николай ТОМЕНКО по случаю 360-летия подписания Зборовского договора, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

По словам Н.ТОМЕНКО, казачество является примечательной страницей в истории и традициях Украины. Он отметил, что не менее примечательно и подписание принятых исторических текстовых соглашений, являющихся важной правовой традицией, а составление реестров, таких как Зборовский реестр, – важным как историческим, так и филологическим памятником.

Н.ТОМЕНКО отметил, что именно эта традиция составления реестра будет восстановлена при завершении строительства историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» на территории Национального заповедника-острова «Хортица».

Он напомнил, что в настоящее время продолжаются работы по завершению восстановления этого исторического памятника за счет средств меценатов.

Кроме того, добавил Н.ТОМЕНКО, до сих пор идет рекламная кампания под лозунгом «Возродим Запорожскую Сечь», стартовавшая 19 июня. Ее цель: призвать всех небезразличных приобщиться к завершению строительства комплекса, позвонив по телефону или послав SMS-сообщение (звонить по телефону со стационарных телефонов нужно на номер: 8 900 300 10 90, SMS можно посылать на короткий номер 1090. Стоимость сообщения от любого оператора 10 грн.).

Вице-спикер отметил, что в поддержку этой акции уже получено 3,5 тыс. SMS-сообщений.

По словам Н.ТОМЕНКО, торжественное открытие комплекса «Запорожская Сечь» состоится 14 октября 2009 года на Покрову Пресвятой Богородици (День украинского казачества).

При этом, добавил он, на открытии будет сформирован реестр современной Запорожской Сечи, в который войдут фамилии всех тех, кто принимал активное участие в восстановлении комплекса. В частности, самых активных участников строительства, участников толок, проходивших на Хортице, волонтерских отрядов, которые работали и будут работать, и активных участников телефонной поддержки.