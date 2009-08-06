Предприниматели жалуются на польское генконсульство во Львове

Предприниматели жалуются на работу генконсульства Польши во Львове. Они жалуются на отказы в выдаче виз и мошенничество вокруг дипломатического учреждения. Соответствующие обращения комитет уже передал генконсулу.

В последнее время к Комитету предпринимателей Львовщины поступают жалобы от бизнесменов, которые имеют совместные украинско-польские предприятия, но им было отказано в визе, рассказал „Немецкой волне” председатель комитета Ярослав Рущишин. По его словам, предпринимателям действительно стало сложнее получать визы.

В настоящее время есть две проблемы, считает Рущишин: одна – это немотивированные отказы, другая – продажа мошенниками мест в очереди возле консульства. Чтобы узнать причины отказов, которые предприниматели считают безосновательными, комитет рассматривает возможность обращения в суд. Относительно мошенников возле консульства, то бизнесмены намерены обратиться к правоохранителям, чтобы те повлияли на ситуацию.

Однако никто из предпринимателей ни разу не обратился с жалобой о нарушении его прав в представительство МИД или к областным властям, говорит руководитель управления международного сотрудничества Львовской ОГА Лев Захарчишин. А поскольку фактов не предоставлено, то нет оснований апеллировать к польской стороне с обвинениями или с просьбой урегулировать конфликт, говорит Лев Захарчишин.

Мошенничества возле консульства действительно присутствуют, признает чиновник и добавляет, что борьба с этим явлением является прерогативой правоохранителей. Генконсульство Польши уже неоднократно обращалось к милиции с просьбой навести порядок возле дипломатического учреждения.