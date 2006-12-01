В Крыму рейдерством занимаются 12 организованных бизнес-групп

В Автономной Республике Крым 12 организованных бизнес-структур занимаются рейдерством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Крыма Виктор ШЕМЧУК сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

""Рейдерство" - это абсолютно новое слово, которое появилось в лексиконе с недавних времен, причем, самое интересное, мы иногда его используем, не всегда зная, что это такое. В Англии рейдерами называли военные корабли, которые получали от королевы разрешение грабить торговые суда других стран, с которыми Англия находилась в состоянии войны, - сказал крымский прокурор. - Кто у нас освятил рейдеров, кто у нас предоставил лицензию рейдерам на разворовывание - мне об этом неизвестно".

При этом В.ШЕМЧУК отметил, что всем понятно: рейдеры - это организованные преступные бизнесс-группировки. "Потому что проводить такие крупномасштабные операции или боевые акции, которые проводят рейдеры в Крыму, - это надо иметь хорошую экономическую основу", - добавил прокурор Крымской автономии. По его словам, сегодня органами прокуратуры расследуется 5 уголовных дел по факту силового захвата представителями различных структур имущества других субъектов предпринимательской деятельности. "Нам известно 12 таких предприятий, которые занимаются силовым захватом других субъектов собственности", - заявил В.ШЕМЧУК.