КГГА заявляет, что новые тарифы в Киеве действуют с сегодняшнего дня

Киевская городская государственная администрация утверждает, что новые тарифы в Киеве с сегодняшнего дня начали действовать.

Об этом сказал в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о вступлении в силу новых тарифов, принимая во внимание заявления Министерства юстиции Украины относительно того, что в Киеве остаются действующими тарифы, утвержденные в 2000 и 2002 годах.

А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что пока не видел настоящего документа Министерства юстиции Украины, но отметил, что распоряжение КГГА о введении новых тарифов не отменено, оно начало действовать с сегодняшнего дня и отменить его может только суд.

«Больше никто никакими актами отменить не может акты, издаваемые Киевской городской госадминистрацией как исполнительным органом Киевсовета», - подчеркнул он. А.ГОЛУБЧЕНКО еще раз подчеркнул, что акты, которые издает КГГА как исполнительный орган Киевского городского совета в соответствии с законом о местном самоуправлении, не регистрируются в Минюсте. «Нас хотят приравнять к государственным администрациям. Это совсем другие вещи. Государственные администрации являются органом совсем другим, например, Донецкая, Сумская – они не являются исполнительным органом своих советов. Мы являемся исполнительным органом Киевского городского совета и мы на этом настаиваем», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО. Он сообщил, что знает о том, что на сегодняшний день в судебные органы столицы уже подано несколько исков относительно введения новых тарифов. Все решит суд», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 октября во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы вырастут в среднем в 3,3 раза.

10 ноября Минюст заявил, что решения КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов являются недействительными из-за их несвоевременной регистрации.

20 ноября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что подавать на регистрацию в Минюст документы о новых тарифах власть города не должна.

Сегодня пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на начальника Киевского городского управления юстиции Дмитрия СОКУРЕНКО сообщила, что по состоянию на 1 декабря в Киеве остаются действующими тарифы на жилищно-коммунальные услуги, зарегистрированные в органах юстиции в 2000 и 2002 годах, а также изменения к этим тарифам, зарегистрированные в 2002, 2003, 2004 и 2005 годах.

По словам Д.СОКУРЕНКО, эти распоряжения не были отменены, а, следовательно, остаются действующими.