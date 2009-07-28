Газпром впервые раскрыл данные о своих месторождениях в Южной Америке

Российский госконцерн "Газпром" впервые раскрыл сведения об ожидаемых запасах газа на боливийских месторождениях "Асеро", "Ипати" и "Акио", которые он собирается разрабатывать. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на "Ведомости". Ожидаемые запасы на всех трех боливийских участках составляют около 285 миллиардов кубометров газа и 24 миллиона тонн конденсата.

Ранее "Газпром" никогда не раскрывал сведения о запасах иностранных месторождений, публикуя только сведения о ресурсах. Так, на четырех блоках на континентальном шельфе во Вьетнаме, где "Газпром" проводит геологоразведку, они оцениваются в 700 миллионов тонн нефтяного эквивалента, а на блоке №26 в Бенгальском заливе в Индии - в 263 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

Разработкой блока "Асеро" будет заниматься совместное предприятие "Газпрома", французской энергетической компании Total и боливийской госкомпании YPFB. Соглашение о создании СП было подписано в сентябре 2008 года. Кроме того, "Газпрому" также предлагает купить по 20 процентов в проектах по разработке блоков "Ипати" и "Акио". На этих месторождениях геологоразведку сейчас проводит Total.

Боливия занимает второе место по запасам газа в Латинской Америке. Доказанные запасы газа в стране составляют 710 миллиардов кубометров, а добыча не превышает 14 миллиардов кубометров в год.