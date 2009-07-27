Ющенко поручил ежемесячно публиковать данные о социальных выплатах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в свой указ от 12 мая 2009 года «О мерах по обеспечению предоставления информации по вопросам социально-экономической ситуации в Украине».

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Президент поручил Министерству финансов Украины ежеквартально информировать граждан через средства массовой информации о состоянии выполнения государственного бюджета Украины по доходам и расходам, финансировании госбюджета по типу долгового обязательства.

Министерство труда и социальной политики Украины должно ежемесячно информировать граждан через средства массовой информации о состоянии социальных выплат, в том числе выплат государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, государственной помощи семьям с детьми, в частности, помощи в связи с беременностью и родами, помощи при рождении ребенка; о расчетах ежемесячного фактического размера прожиточного минимума на одного человека, а также отдельно для основных социальных и демографических групп населения.