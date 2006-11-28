Гостаможслужба ликвидировала 3 таможни
13:46, 28 ноября 2006Общество
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Целью называют оптимизацию деятельности
С целью оптимизации деятельности и структуры таможенных органов Украины приказом председателя Государственной таможенной службы Украины ликвидированы Мостисская, Рава-Русская и Яворивская таможни.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГМСУ, вместо этого созданы и подчинены Западной региональной таможне таможенные посты: „Мостисская”, „Рава-Русская” и „Краковец”.
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