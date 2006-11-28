Скончалась актриса Любовь Полищук (фото)

Народная артистка России Любовь Полищук скончалась во вторник рано утром. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Вести 24". В последнее время актриса страдала от серьезного заболевания позвоночника.

По данным газеты "Московский комсомолец", актриса скончалась рано утром. Напомним, в последнее время актриса страдала от тяжелой болезни. Правду о ней актриса скрывала, о недуге знали только самые близкие ей люди.

Последние несколько месяцев Любовь Полищук не появлялась на съемках, не посещала светских мероприятий, не играла в театре. Несмотря на старания врачей и упорство актрисы, справиться с недугом не удавалось и Полищук, устав бороться с болезнью, отказалась от дальнейшего лечения и вернулась домой.

Любовь Полищук, народная артистка России (1994), лауреат приза кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации "Лучшая актриса" (1990, за фильм "Городские подробности"), лауреат театральной премии "Чайка" в номинации "Самая красивая и стильная актриса года" (1999).

Полищук снялась в нескольких десятках фильмов, в частности, "Вавилон XX", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Приключения принца Флоризеля", "31 июня", "Дуэнья", "Двенадцать стульев", во многих сериалах.

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