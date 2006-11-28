Скончалась актриса Любовь Полищук (фото)
Артистка страдала от заболевания позвоночника
Народная артистка России Любовь Полищук скончалась во вторник рано утром. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Вести 24". В последнее время актриса страдала от серьезного заболевания позвоночника.
По данным газеты "Московский комсомолец", актриса скончалась рано утром. Напомним, в последнее время актриса страдала от тяжелой болезни. Правду о ней актриса скрывала, о недуге знали только самые близкие ей люди.
Последние несколько месяцев Любовь Полищук не появлялась на съемках, не посещала светских мероприятий, не играла в театре. Несмотря на старания врачей и упорство актрисы, справиться с недугом не удавалось и Полищук, устав бороться с болезнью, отказалась от дальнейшего лечения и вернулась домой.
Любовь Полищук, народная артистка России (1994), лауреат приза кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации "Лучшая актриса" (1990, за фильм "Городские подробности"), лауреат театральной премии "Чайка" в номинации "Самая красивая и стильная актриса года" (1999).
Полищук снялась в нескольких десятках фильмов, в частности, "Вавилон XX", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Приключения принца Флоризеля", "31 июня", "Дуэнья", "Двенадцать стульев", во многих сериалах.