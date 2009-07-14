Украинские банки «влетели» на 10 миллиардов

Украинские банки в январе-июне текущего года получили убыток в размере 10,2 млрд. грн., тогда как за шесть месяцев 2008 года прибыль банков составила 5,3 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, доходы банков за шесть месяцев 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились в 1,5 раза – до 72 млрд. грн., расходы – в 1,9 раза, до 82,2 млрд. грн.

По данным НБУ, из общего объема доходов банков процентные доходы составили 61,8 млрд. грн. (85,9% от общих доходов), комиссионные доходы – 7,5 млрд. грн. (10,5%).

В общем объеме расходов банков процентные расходы составили 34,3 млрд. грн. (41,7% от общих расходов), отчисления в резервы – 29,1 млрд. грн. (35,4%), комиссионные расходы – 1,3 млрд. грн. (1,6%).

Собственный капитал банков с начала года сократился на 4,6 млрд. грн. и на 1 июля т.г. составил 116,8 млрд. грн. или 13,4% банковских пассивов.

В структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 78,8%, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 0,5%, эмиссионные разницы – 5,1%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 14,7%, результаты прошлых лет – 0,6%, результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, – 0,1%, результаты текущего года – "минус" 8,8%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 9%.

Обязательства банков с начала года сократились на 6,7% – до 751,8 млрд. грн.

Средства физических лиц в банках с начала года сократились на 16,5 млрд. грн. и на 1 июля т.г. составили 196,7 млрд. грн., или 26,2% от общего объема обязательств.

Средства субъектов хозяйствования с начала года сократились на 26,3 млрд. грн. и на 1 июля составили 117,6 млрд. грн.

Срочные средства населения составляют 151,2 млрд. грн., или 76,9% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 45,4 млрд. грн., или 23,1%.

По состоянию на 1 июля 2009 года. активы банков составляли 868,6 млрд. грн., общие активы – 944,6 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 79,4%.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае т.г. убыток украинских банков составил 7,1 млрд. грн.