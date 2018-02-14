Новый рекорд: в Одессе влюбленные одновременно открыли более 200 бутылок шампанского

Новый Национальный рекорд Украины был зарегистрирован на набережной пляжа Ланжерон.

В Одессе влюбленные пары сегодня установили рекорд Украины, одновременно открыв более 200 бутылок с шампанским на городской набережной.

Как передает корреспондент УНИАН, в среду на набережной пляжа Ланжерон был зарегистрирован новый Национальный рекорд Украины «Одновременное открытие наибольшего количества бутылок с шампанским на одной локации».

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Мероприятие было приурочено к Дню Святого Валентина (День всех влюбленных), рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины.

На церемонию собрались влюбленные пары, каждой из которых организаторы вручили бутылку шампанского и воздушные шары в виде красных сердец. По команде 213 бутылок шампанского были открыты и содержимое налито в бокалы. Под выстрелы пробок и громкие радостные возгласы молодые люди выпустили в небо шарики.

Как сообщал УНИАН, самолет британской авиакомпании нарисовал в небе гигантское сердце в честь Дня влюбленных.