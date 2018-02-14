Самолет британской авиакомпании нарисовал в небе сердце в честь Дня влюбленных
Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic пролетел по маршруту в виде сердца над Кельтским морем.
Самолет вылетел из аэропорта в Лондоне, куда потом и вернулся. Об этом в Twitter написал сервис по отслеживанию самолетов Flightradar24. В общем полет длился около двух часов.
"Virgin Atlantic нарисовал гигантское сердце в небе в честь празднования Дня Святого Валентина", - говорится в сообщении.
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Однако некоторые пользователи соцсети не оценили романтический жест. Они обратили внимание на то, что выбросы самолета в атмосферу вредят экологии и нецелесообразно так делать ради развлечения. Но в компании успокоили, отметив, что это был обязательный тренировочный полет, который все равно бы состоялся.
"Это был обязательный учебно-тренировочный полет, который выпал на День Святого Валентина, поэтому мы немного изменили траекторию полета, чтобы сделать форму сердца", - сообщили в авиакомпании.
Как сообщал УНИАН, известная сеть ресторанов быстрого питания в США ко Дню Святого Валентина приготовила специальные валентики с запахом жареной курицы.