Глава Нацполиции назвал четыре города Украины с самым высоким уровнем преступности

16:22, 13 февраля 2018
Общество
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Наименьший уровень преступности - на неокупованих территориях Донецкой и Луганской областей / Фото УНИАН

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Об этом в интервью сайту gazeta.ua рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. «Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений», - сказал Князев.

Он также добавил, что среди самых распространенных видов преступления в Украине — кражи. "Весь спектр: из домов, придомовой территории, квартир", - отметил руководитель Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции констатировали, что за год в Украине стало на четверть больше пьяных водителей.

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Теги: #криминал в Украине