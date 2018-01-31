За год в Украине стало на четверть больше пьяных водителей - Нацполиция (инфографика)

15:22, 31 января 2018
Общество
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За год на украинских дорогах погибли почти 3,5 тысячи человек / Фото npu.gov.ua

Как сообщает сайт Нацполиции, в 2017 году в стране было зарегистрировано 27 220 ДТП с пострадавшими. 3432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы. При этом подавляющее количество ДТП произошли из-за нарушения Правил дорожного движения.

За год на украинских дорогах погибли почти 3,5 тысячи человек / Фото npu.gov.ua

В частности, нарушение правил маневрирования стало причиной 58,4 тысяч ДТП, в которых погибло 199 человек. 658 человек погибли в результате аварий в результате превышения безопасной скорости. Управление транспортом в состоянии опьянения повлекло 115 смертей.

Среди других нарушений, которые часто фиксируются, - несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требований сигналов регулирования.

За год на украинских дорогах погибли почти 3,5 тысячи человек / Фото npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе пьяный водитель устроил ДТП и вызвал трезвого приятеля, чтобы тот взял вину на себя.

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Теги: #смерть в ДТП#статистика ДТП в Украине за 2017 год