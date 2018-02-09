На Днепропетровщине будут судить двух подполковников полиции за получение полумиллионной взятки

Полицейские получили взятку от бывшего соучредителя Днепродзержинской швейной фабрики за непроведение следственных действий и снятие ареста с имущественного комплекса предприятия.

Военная прокуратура Южного региона Украины на этой неделе закончила расследование и передала в Бабушкинский районный суд Днепра обвинительный акт в отношении двух подполковников полиции, получивших 540 тыс. грн взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, обвиняемыми являются старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и заместитель начальника Каменского отделения полиции.

Читайте такжеНа Харьковщине по подозрению в вымогательстве $4 тысяч взятки задержали госисполнителя

Злоумышленники требовали и получили взятку от бывшего соучредителя Днепродзержинской швейной фабрики за непроведение следственных действий и снятие ареста с имущественного комплекса предприятия.

24 октября 2017 года военная прокуратура совместно с СБУ задержала подозреваемых, получивших взятку при помощи посредника.

Полицейские обвиняются по ч. 4 ст. 368 (получение взятки с использованием служебного положения) УК Украины.