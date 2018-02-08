Ряд улиц на столичном Подоле получили названия в честь выдающихся украинцев

Названия получили 8 улиц в новом микрорайоне на столичном Подоле.

Ряд улиц в пределах нового жилого микрорайона в Подольском районе Киева получили названия в честь выдающихся украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали на заседании Киевсовета 63 из 84 депутатов.

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До сих пор безымянные улицы получили названия в честь генерал-хорунжего армии УНР Всеволода Змиенко (от улицы Северно-Сырецкой до просп. Правды) украинского писателя, поэта, драматурга Александра Кандыбы, который публиковал свои произведения под псевдонимом Александр Олесь (от ул. Газопроводной до ул. Данченко); украинского военного деятеля, генерал-хорунжего армии УНР Александра Грекова (от ул. Газопроводной, ул. Синеозерной до ул. Данченко); военного деятеля, казацкого предводителя Северина Наливайко (от ул. Сырецко-Садовой до просп. Правды).

Кроме того, названия улицы получили, исходя из исторических событий: Квитныкарская (вид деятельности на территории определенного периода времени), Гаванская (улица исчезла в 1955 году в связи с перепланировкой), Зарубинецкая (в честь раскопанного Зарубинецкого поселения).

Еще одна из улиц этого микрорайона будет носить название Семьи Користеров - семьи предпринимателей садоводов происхождением из Саксонии, которые владели усадьбой неподалеку от проектного микрорайона (на так называемой Кристеровой горке).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, Киевсовет переименовал станцию метро «Петровка» на «Почайна», согласно названия реки Почайна, которая является одной из древнейших в городе.