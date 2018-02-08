"Одна кормилица в семье": Светлана Лобода рассказала, почему отложила свою поездку в Америку

Певица также призналась, что ей тяжело давался предыдущий гастрольный тур, из-за которого она не могла повидаться с дочерью

Певица Светлана Лобода, которая планировала после долгого и тяжелого гастрольного тура уехать в Америку, решила отложить поездку из-за "забитого графика".

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"Мы планировали в январе улететь в Америку, отдохнуть там недели две, вернуться... Но сейчас забился график до марта. От работы отказываться нам не хочется, мы позволить себе такого не можем. Тем более, я одна кормилица в семье - для меня важно работать, и работать много", - рассказала Лобода в интервью "Медузе".

По словам певицы, предыдущий гастрольный тур ей давался тяжело. Артистка долгое время не могла повидаться с дочерью.

"Каждый день. Мой ребенок вообще не видел маму и просил: «Мама, ну, пожалуйста, можно хоть один концерт отменить?» Да, это здорово забирать все премии, но у меня не было не то что личной — никакой жизни. Я не понимала, на каком свете нахожусь, что со мной происходит сегодня, в каком городе я просыпаюсь", - поделилась артистка.