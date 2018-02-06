В Греции под стражей находятся около 200 украинцев, обвиненных в перевозке нелегальных мигрантов

Некоторым из задержанных уже вынесли обвинительные приговоры — украинцев приговаривают к 50, 200 и даже 400 годам заключения.

Около 200 украинских моряков находятся в тюрьмах Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.

Читайте такжеВ МИД рассказали о дальнейшей судьбе украинских моряков, задержанных на корабле с наркотиками в ИспанииКак сообщает «Громадське», об этом на брифинге рассказал представитель Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаил Чаплыга.

По его словам, некоторым из задержанных уже вынесли обвинительные приговоры — украинцев осуждают к 50, 200 и даже 400 годам заключения.

Родственники задержанных, ожидающих рассмотрения своих дел, обратились в Офис Омбудсмена с просьбой оказать содействие в обеспечении права на справедливый суд. В частности - через украинское консульство предоставить переводчика, без которого задержанные не могут общаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют.

По словам Чаплиги, офис Обмудсмена в ближайшее время свяжется со своими коллегами в Греции, чтобы обсудить положение украинских моряков.

Ранее сообщалось, что десять украинских моряков, которые с августа находились на арестованном судне в сирийском порту Тартус, прибыли из Сирии в Посольство Украины в Ливане и готовятся вернуться на Родину.