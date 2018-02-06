Сегодня во всем мире отмечают день бармена

Праздник приобрел значительную популярность на постсоветском пространстве.

6 февраля католическая церковь почитает память Святого Аманда, который считается покровителем виноделов и рестораторов, а во всем мире отмечается Международный день бармена.

Праздник приобрел значительную популярность на постсоветском пространстве. В этот день бармены обычно не отдыхают – вместо этого в барах, пабах и клубах устраиваются тематические вечеринки, на которых бармены соревнуются в мастерстве.

Следует отметить, что это не единственный праздник, посвященный работникам сферы. Так, в США в первую пятницу декабря отмечается «День почитания бармена» - Bartender Appreciation Day.

Ранее сообщалось, что Сегодня, 6 февраля церковь отдает честь памяти преподобной Ксении Римлянки, а женщины с именем Оксана празднуют именины.