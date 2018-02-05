Апелляционный суд отдал архитектора Горбаня на поруки нардепов

Архитектор Горбань, который подозревается в попытке поджога культового сооружения УПЦ МП возле Национального музея истории Украины, освобожден из-под стражи.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева после непродолжительного пребывания в совещательной комнате удовлетворила ходатайство архитектора Александра Горбаня и изменила ему меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, суд обязал подозреваемого в попытке поджога культового сооружения УПЦ МП возле Национального музея истории Украины, сдать паспорта гражданина Украины и для выезда за границу, а также без разрешения следователя не оставлять пределы Киева.

В настоящее время другая коллегия этого суда слушает дело еще одного подозреваемого по этому делу Алексея Шемотюка, который также по решению Шевченковского райсуда Киева был взят под стражу. Как и в случае с Горбанем, народные депутаты заявили о готовности взять Шемотюка на личные поруки. В настоящее время идет их выступление перед судьями.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов, в частности, Игорь Луценко, Оксана Корчинская, Олег Петренко, Олег Барна, выразили свою готовность взять Горбаня на личные поруки.

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Архитекторов-киевлян Горбаня и Шемотюка полиция задержала в ночь на 25 января за попытку поджога религиозного сооружения УПЦ МП, которое расположено вблизи Национального музея истории Украины.

Они утверждают, что своей акцией намеревались привлечь внимание общества к незаконной застройке исторической местности.

27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая избрала Шемотюку и Горбаню самую строгую меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога в 2,2 млн грн каждому.

3 февраля возле Национального музея истории Украины до сотни активистов провели акцию с требованием освободить арестованных архитекторов.