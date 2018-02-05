Против Украины могут применить химическое или ядерное оружие - Супрун

15:47, 05 февраля 2018
Общество
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Против Украины могут применить химическое или ядерное оружие, предупредили в МИНЗДРАВЕ / Фото ТСН

В условиях российской агрессии против Украины может быть применено химическое, биологическое или ядерное оружие, считает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте такжеРоссия разместила в оккупированном Крыму носители ядерного оружия – разведкаКак отметила чиновник в Facebook, опыт войны в Сирии показал, что химическая безопасность остается хрупкой и несовершенной; опасность представляет также и ядерная угроза. Кроме того, нельзя забывать об истории отравления радиоактивным полонием как средством убийства, использованного КГБ и его преемником - ФСБ.

«С аннексией Крыма и войной на Донбассе, которые начала Российская Федерация, Украина особенно рискует стать жертвой нападений химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В Украине уже были, к счастью, ложные угрозы биотерроризма для нескольких наших региональных администраций», - отметила Супрун.

Глава Минздрава напомнила, что средства химического, биологического, радиологического и ядерного оружия «не признают государственных границ и не имеют политических предпочтений».

Угрозы, как подчеркивает Супрун, становятся более глобальными, так и национальная реакция должна быть более глобальной.

Ранее сообщалось, что одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить резиденцию президента Украины Петра Порошенко.

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Теги: #ядерное оружие#Супрун