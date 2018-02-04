Украина на 90% выполнила условия НАТО - Полторак

Украина на 90% выполнила план адаптации ВСУ к стандартам НАТО.

Украина на 90% выполнила план адаптации своих вооруженных сил к стандартам НАТО.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

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"Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса к концу 2020 года – мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения – 90% от запланированных мероприятий. Но еще раз говорю – это будет зависеть от обстоятельств, в которых мы будем находиться", – рассказал министр.

"В НАТО вступают не Вооруженные силы и не Министерство обороны, а вступает страна в целом, и для этого нужно провести ряд серьезных реформ во всех направлениях", – подчркнул он.

Как сообщал УНИАН, за последние два года контракт с ВСУ подписали 130 тыс. военнослужащих.