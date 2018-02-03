Полторак: за последние два года контракт с ВСУ подписали 130 тыс. военнослужащих

Подготовку по стандартам НАТО уже прошли более 10 батальонов.

Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что за последние два года контракт с Вооруженными силами Украины подписали 130 тысяч военнослужащих.

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки» (передача «Время-Time»).

Полторак отметил, что ранее численность Вооруженных сил Украины составляла 146 тысяч человек, а сейчас - 255 тысяч.

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Он отметил, что украинские военные, особенно на линии соприкосновения, обеспечены всем необходимым.

«Сегодня у нас практически создана профессиональная армия. Только за последние два года мы подписали контракты со 130 тысячами военнослужащих - это люди, которые уже воевали, которые мотивированы, опытные, прошедшие подготовку, в том числе ... от наших партнеров - США, Канады, Великобритании. У нас такую подготовку по стандартам Альянса прошло уже более 10 батальонов, подготовлено около 2 тысяч инструкторов", - сказал Полторак.