В Житомире проведут благотворительное мероприятие в честь погибших за Украину сотрудников СБУ

Во время мероприятия широкой публике будет впервые представлен авторский портрет полковника СБ Возного Юрия, погибшего в конце июня прошлого года во время выполнения служебных обязанностей в районе АТО.

В Житомире 4 февраля проведут благотворительное мероприятие, посвященное памяти погибших за Украину сотрудников СБУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

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"4 февраля в Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера состоится благотворительное мероприятие, посвященное памяти погибших за Украину сотрудников СБУ, – презентация выставки картин «Невидимая стража» и спектакля-реквием «Война без срока...» ",- сказано в сообщении.

На полотнах, написанных сотрудницей Национальной академии СБ Украины художницей Лесей Шиденко и ее дочерью, изображены погибшие во время выполнения служебных обязанностей в районе проведения АТО военнослужащие спецслужбы.

Спектакль-реквием, который подготовили курсанты академии, - это рассказ о павших Героях, какими они были.

Во время мероприятия широкой публике будет впервые представлен авторский портрет полковника СБ Возного Юрия, погибшего в конце июня прошлого года во время выполнения служебных обязанностей в районе АТО, а также состоится премьерный показ фильма - воспоминания о нем.

Мероприятие является благотворительным – собранные средства будут переданы Житомирскому военному госпиталю для лечения и реабилитации военнослужащих-участников антитеррористической операции.