На завтра Украине обещают грозовые дожди и шквалы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-22 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, на востоке до 24°, днем 28-33°, на Прикарпатье 24-27°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 18-23°.

В Киевской области в воскресенье ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град, при грозах шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°. В Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°.