В Донецкой области сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

Вчера в 15.30 в Краснолиманском районе Донецкой области, вблизи железнодорожной станции Святогорск, сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда №330038.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 8 вагонах перевозились глина, черный металл, электрооборудование и металлопрокатные станки, 4 вагона были пустыми.

Погибших и пострадавших нет. Движение поездов временно осуществляется по объездному маршруту. Предварительная причина аварии - неисправность железнодорожного пути.

По состоянию на 07.00 27 июня на рельсы поставлены 4 вагона.