Командир "Национальных дружин": Билецкий не имеет к нам никакого отношения

По словам командира "Нацдружины", общественная организация, которой он руководит, занимается "жизненнонеобходимыми вопросами".

Командир общественной организации "Национальные дружины" Игорь Михайленко заявляет, что экс-командир батальона "Азов", внефракционный народный депутат Андрей Билецкий не имеет отношения к "Национальным дружинам".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, кем для "Национальных дружин" является Билецкий.

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"Андрей Билецкий является экс-командиром батальона" Азов ". Он передал мне полномочия в командовании ООСН "Азов", уже", - сказал Михайленко.

Он отметил, что знаком с Билецким с 2005 года, и для него он является "боевым другом, побратимом, товарищем и наставником".

"Поэтому абсолютно логично, что я с ним поддерживаю максимально широко отношения", - заявил командир организации.

На уточняющий вопрос, руководит ли Билецкий "Национальными дружинами", Михайленко отметил: "Я руковожу "Национальными дружинами". Я командир организации".

На вопрос о том, почему Билецкий участвовал в церемонии принесения присяги членами организации "Национальные дружины", Михайленко в ответ спросил журналиста, означало ли бы его присутствие как оператора на этом событии, что он имеет отношение к организации.

"Он (Билецкий - УНИАН) не имеет отношения к "Национальным дружинам". Я командир "Национальных дружин", - сказал Михайленко.

Также на вопрос о разнице между "Национальными дружинами" и "Национальным корпусом" Михайленко отметил, что вторые "борются за голоса, проходят через избирательные списки и так далее".

"А общественная организация, которой руковожу я, по большому счету, занимается просто жизненно необходимыми вопросами. Не более того. У них задача одна, у нас задача совсем другая", - сказал он.

В свою очередь, представитель "Национального корпуса" Александр Алферов, который присутствовал на мероприятии, призвал не связывать эти две организации, поскольку они "действуют в разных плоскостях, в разных полях".

Как сообщал УНИАН, политическая партия «Национальный корпус» в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации «Национальные дружины». В организации заявляют, что целью ее деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.