Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы - Порошенко

Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко по случаю 20-летия полета в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

«20 лет назад в этот день произошло историческое событие для независимой Украины - Леонид Каденюк на борту американского космического корабля «Колумбия» осуществил полет в космос. С тех пор Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы. Ракетоносители украинского производства выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Украина является активным участником международных космических программ», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина и Канада договорились о сотрудничестве в освоении космоса.