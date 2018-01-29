На Житомирщине активно растет количество прививок против кори и дифтерии - ОГА

Это прежде всего связано с участившимися случаями заболеваний корью в регионах Украины.

На Житомирщине активно растет количество прививок против кори и дифтерии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"В течение последних трех недель на Житомирщине родители активно обращаются в медицинские учреждения за вакцинацией детей против кори и дифтерии", - сказано в сообщении.

Это прежде всего связано с участившимися случаями заболеваний корью в регионах Украины.

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«Сейчас на прививку пришли практически все те, кто не был привит годами, кто когда-то отказался от вакцинации. Так за три недели в Житомире сделали 786 прививок от кори – то есть выполнили трехмесячный норму. И уже можем говорить о том, что в маленьких житомирян выработан коллективный иммунитет против кори, ведь процент привитых детей на сегодня достигает 83,5% (летом было 70%)», – сказано в сообщении.

Также родители активно начали прививать детей от дифтерии. В Житомирской области по состоянию на 1 января 2018 года охвачено прививками против дифтерии в возрасте 1 года (3 вакцинации) – 48,1% подлежащих детей в возрасте 18 месяцев – 48,2%, в возрасте 6 лет – 88,6%. Шестнадцатилетних детей привито 79,4% от тех, кто подлежал ревакцинации. В области имеется достаточный запас вакцин против дифтерии. В частности, вакцин АКДС – 32 тыс. доз, АДС – 21 тыс. доз, АДС-М – 63 тыс. доз», – отмечают в ведомстве.

Напомним, сейчас в мире проводится вакцинация против 30 инфекционных болезней. В каждой стране существует свой Национальный календарь прививок - это схема обязательных прививок, которые делают в определенном возрасте детям и взрослым. Согласно Календарю прививок, в Украине обязательна вакцинация от 10 инфекций: туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции, кори, паротита, краснухи.