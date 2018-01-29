Украина вошла в 30-ку самых "старых" стран мира

Министерство социальной политики заявляет, что Украина входит в 30-ку самых "старых" стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше.

Как сообщает пресс-служба министерства, в 2015 году эта доля составляла 21,8%, а по национальному демографическому прогнозу к 2025 году доля людей старше 60 лет составит 25%.

Читайте такжеНаселение Украины существенно уменьшилось в 2017 году - Госстат«В целом старение населения является мировым процессом. Доля людей пожилого возраста в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах. Украина есть и будет в последующие годы одной из «старейших» стран мира», – сказала руководитель управления по делам людей пожилого возраста и предоставления соцуслуг Оксана Сулима, передает радио Свобода.

По данным Госстата, по состоянию на 1 декабря 2017 года население составляло 42,4 млн человек, без учета жителей оккупированного Россией Крыма. Однако некоторые эксперты утверждают, что постоянное население Украины составляет ныне 35 млн (без учета оккупированных Крыма и части Донбасса и с учетом оттока трудовых мигрантов).

Украина также входит в пятерку стран по темпам сокращения населения согласно рейтингу на основании данных ООН.