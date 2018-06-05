Мигрировал, умер, не родился: почему украинцев становится меньше

Украинцев действительно становится меньше. И если на сегодняшний день речь идет о численности населения в нашей стране в 42,5 миллионов, то к 2050 году, по мнению демографов, население Украины уже будет составлять 35-37 миллионов человек.

Одной из причин такого сокращения принято считать эмиграцию. Cогласно официальной информации Госстата, мы имеем позитивное сальдо миграции (к примеру, с января по июль текущего года из Украины выехало более 192 тысяч человек, а прибыло в страну – более 195 тысяч). Однако в экспертной среде скептически оценивают объективность данной статистики, сформированной только на основании регистрации/снятия с регистрации людей в местах проживания. «Наша государственная статистика, обычно, лучше учитывает тех, кто приезжает, чем тех, кто уезжает. Тем более, что люди часто даже не сообщают о своем отъезде», – говорит аналитик CEDOS Александра Слободян.

Специалисты убеждены, что для Украины трудовая миграция – это стабильный процесс, отображающий явления, которые давно есть в нашем обществе - нехватка хороших рабочих мест, недостаточный уровень оплаты труда и т.д.

В 2015 году за рубежом находилось около 700 тысяч украинских трудовых мигрантов. Преимущественно, это люди 18-44 лет, работающие в сферах строительства, сельского хозяйства, торговли, производства и услуг. Такие данные приводились в исследовании Международной организации по миграции (МОМ) за период 2014-2015 годов. Свое новое исследование они планируют обнародовать в ближайшие недели, впрочем, уже сейчас пресс-секретарь представительства МОМ в Украине Варвара Жлуктенко сообщает, что, в сравнении с прошлыми годами, количество трудовых мигрантов из Украины возросло. В МОМ склонны связывать это с последствиями кризиса в нашей стране.

Стоит отметить, что в вышеназванном исследовании МОМ, в пятерке «топ стран» для трудовой миграции украинцев были Россия (причем, самая большая доля миграции приходилась именно на нее), Польша, Чехия, Италия и Беларусь.

К сожалению, и сегодня, по словам эксперта «Европы без барьеров» Екатерины Кульчицкой, хотя украинцы постепенно начали переориентироваться на европейские страны, Россия не перестала привлекать наших трудовых мигрантов. Аналитик объясняет это двумя факторами. Во-первых, важно отсутствие языкового барьера: «Если человек знает русский язык, в Москве у него не будет языкового барьера, а вот в Чехии он уже будет ощущать себя сложно, и это может быть тормозящим фактором». А, во-вторых, влияют ранее созданные «сети» – люди едут работать туда, где уже были какие-то знакомые, соседи или родственники.

Основная страна назначения украинских трудовых мигрантов в Европейском союзе – это Польша. На это влияет и ее территориальная близость, и схожесть языка, плюс, огромное количество украинских и европейских фирм сегодня предлагают трудоустройство именно в этой стране.

Екатерина Кульчицкая отмечает, что Польша разрешила украинцам в рамках безвизового режима при наличии, например, разрешения на работу или приглашения от работодателя, пересекать границу по биометрическому паспорту, а не оформлять национальную рабочую визу. Напомним, что, в принципе, безвиз не дает право на работу в странах ЕС, а подразумевает краткосрочные путешествия. А так, если украинец легально трудоустроится в Польше и вовремя подаст заявление о предоставлении разрешения на временное пребывание, постоянное пребывание или на пребывание долгосрочного резидента ЕС, в его загранпаспорте будет поставлена соответствующая отметка, позволяющая находиться в Польше после завершения 90 безвизовых дней до завершения рассмотрения заявления.

«Также некоторые предприимчивые украинцы могут, к примеру, просто приехать к родственникам, пожить там две недели и напрямую найти работу у работодателя. После этого вернуться в Украину, оформить все необходимые документы и легально въехать с визой как трудовой мигрант», – добавляет Кульчицкая.

В «Европе без барьеров» также отмечают, что в странах вроде Италии, Испании и Португалии, где мигранты из Украины, зачастую, работают продолжительное время, они предпочитают и осесть окончательно. И такое бывает нередко.

Эксперты отмечают, что такая тенденция сохраняется все последнее десятилетие, поэтому не связана с ухудшением экономического положения в стране или войной. «Более того, потом такой трудовой мигрант каким-то образом воссоединяется со своей семьей из Украины. Как мы видим, возрастает количество выданных разрешений на проживание именно не с целью работы, а с целью воссоединения семьи», – говорит Александра Слободян.

Уехал, не обещав вернуться

Согласно оценкам Международной организации по миграции, около 40% украинцев, работающих за границей, делают это без официального оформления. Впрочем, в МОМ оценивают миграцию как процесс, остановить который невозможно, но можно попытаться его регулировать с максимальной пользой для самих мигрантов, их родных стран и стран, в которые они стремятся переехать.

Для этого нужно, во-первых, распространять информацию о рисках неурегулированной миграции, к примеру, потенциальной угрозе пострадать от торговли людьми. Во-вторых, обмениваться актуальной информацией о реальных нуждах на рынках труда между странами происхождения и назначения мигрантов. В-третьих, поощрять маятниковую трудовую миграцию (ее еще называют циркулярной): люди едут подготовленные, с оформленными документами, а, поработав обусловленный контрактом и рабочей визой срок, возвращаются домой с заработанными средствами, знаниями и навыками.

«Также нужны благоприятные условия в стране, в целом, и в месте проживания мигранта, в частности. Чтобы человек видел возможности инвестировать заработанное и развивать собственный мелкий бизнес или частное хозяйство, обустраивать жизнь своей семьи здесь, в Украине», – подчеркивает Варвара Жлуктенко.

Согласно уже упомянутому исследованию МОМ, общий объем частных денежных переводов в Украину за тяжелый для страны 2014 год составлял 2,8 млрд долларов. Еще 4 млрд долларов составлял объем сбережений украинских трудовых мигрантов за границей. «И 21% этих людей хотели бы инвестировать свои средства в Украине. Конечно, при необходимых условиях и благоприятном инвестиционном климате», – добавляет Жлуктенко.

В июле текущего года Украина приняла новую Стратегию государственной миграционной политики, разработанную при участии МОМ. Документ предусматривает, в частности, продвижение репатриации и поощрение возвращения в Украину людей украинского происхождения. «Для имплементации данной стратегии потребуется принятие дополнительных законодательных актов, определенное финансирование и административный аппарат, а также успехи в улучшении инвестиционного, правового климата, систем здравоохранения и образования – то есть все те реформы, которые касаются любого гражданина Украины или иностранца, а не только мигрантов», – подчеркнула пресс-секретарь представительства МОМ в Украине Варвара Жлуктенко.

К слову, что касается иностранцев, эксперты не берутся давать оценку тому, конкурируют ли мигранты с нашим местным населением за рабочие места тут, в Украине. В то же время, специалисты не согласны с утверждением, что украинские мигранты забирают работу у жителей стран ЕС. «На самом деле есть работа, которую местные просто не хотят выполнять», - отмечает Александра Слободян.

Демографические волны

Второй фактор значительного сокращения количества украинцев – естественное сокращение населения (люди в нашей стране умирают гораздо чаще, чем рождаются). Так, с января по июль 2017 года в Украине родилось чуть более 209 тысяч малышей, тогда как умерло более 340 тысяч человек (Госстат приводит данные без учета территории временно оккупированного Крыма и Донбасса). Сам показатель рождаемости с каждым годом становится все ниже (в прошлом году за аналогичный период, с января по июль, было 227 тысяч новорожденных) и, как утверждают демографы, эта тенденция будет сохраняться и дальше.

Доминирующим фактором такой неутешительной перспективы ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований им. М.В. Птухи Светлана Аксенова называет «демографические волны». Суть этого явления очень простая: снижение рождаемости в один период времени обуславливает сокращение рождаемости через определенный период в будущем.

Так, в прошлом веке Украина пережила Вторую мировую войну, после которой было мало новорожденных. Потом, через поколение, родилось мало детей в 80-90-х годах (вплоть до 2001 года в нашей стране, в принципе, наблюдалось обвальное падение рождаемости ввиду кризисных периодов). «Сейчас дети, которые были рождены в 90-х, вступают в свой активный детородный возраст. Но их самих по численности немного… Говорить же о том, что интенсивность рождаемости может как-то это компенсировать – не приходится», – рассказывает Аксенова.

«На сегодня суммарный показатель рождаемости – это приблизительно 15 детей на 10 женщин. И мы не видим тенденций к усилению этой интенсивности», – сетует она.

Любопытно, что в течение последних лет, вплоть до прошлого года, наблюдался рост интенсивности рождаемости у 35-39-летних женщин. И если в 2001 году решались рожать только девять женщин этой возрастной группы из тысячи (речь идет как о первых родах, так и о вторых, и третьих детях), то к 2015 году таких женщин было уже 27 – коэффициент вырос втрое. К сожалению, начиная с прошлого, 2016 года, интенсивность рождаемости начала снижаться у женщин уже всех возрастных групп.

Рожать или не рожать: факторы выбора

На самом деле, на решение типичной украинской пары рожать, отложить этот вопрос на более благоприятное время или не рожать вовсе, влияет очень много факторов. Экономическая и политическая нестабильность, жилищный вопрос, инфраструктурные проблемы, трудности с устройством ребенка в детский сад и школу – все это отталкивает от планов продолжения рода.

Однако демограф Светлана Аксенова отмечает: принуждать, контролировать или как-то стимулировать повышение рождаемости – неэтично и неправомерно. Каждая пара имеет право самостоятельно решать: сколько детей рожать и рожать ли их вообще. «А задача государства – создавать все условия, чтобы семья могла реализовать свои планы, чтобы семья чувствовала силы и возможности вырастить и воспитать детей так, как они этого хотят», – подчеркивает Аксенова.

Также ученый убеждена, что государство должно продолжать выделять выплаты на ребенка. Ведь в тот самый момент, когда женщина уходит с работы, и семья остается с одним кормильцем – финансовая поддержка особенно нужна. Что касается случаев спекуляций на теме госпомощи (в СМИ неоднократно поднимались истории, когда неблагополучные пары рожали детей исключительно ради наживы), по мнению Аксеновой, после уравниловки пособия эта проблема перестала быть актуальной.

«Раньше, когда была дифференциация на второго, третьего ребенка, еще можно было об этом говорить – было много случаев, и нам рассказывали об этом. Но после уравнивания это практически потеряло стимулирующую функцию для рождения», – считает она.

Сегодня размер пособия составляет 41280 гривен – единый размер на первого, второго и следующего ребенка, данная сумма не зависит от количества детей в семье и выплачивается в течение 3-х лет.

Стоит отметить, что в вопросах деторождения украинцам свойственно ориентироваться на европейские модели. Еще в 90-х годах начала набирать силу модель перестройки рождаемости с количества на качество. Многие молодые люди пересматривали свое видение вопроса о количестве детей, семьи уже хотели родить меньше, но дать своим детям лучшие стартовые позиции. «Это объективный фактор. И даже, если бы в нашей стране не было экономического кризиса, на некоторые семьи этот фактор все равно бы влиял», – убеждена Светлана Аксенова.

Помимо прочего, в Украине наблюдается тенденция увеличения возраста матери при рождении ребенка. Современные женщины стараются сначала получить образование, самоутвердиться в профессии, а уже потом реализовывать себя в детородной сфере. Конечно, по сравнению с европейскими странами, где средний возраст женщины при рождении ребенка 31 год, украинские матери еще занимают самые низкие позиции возрастного рейтинга – 27 лет. Но, вероятно, что возраст деторождения в нашей стране будет продолжать увеличиваться, пусть и медленнее, чем в Европе. «Все-таки, украинские женщины привязаны к семье. Создание семьи и рождение ребенка является одной из главных ценностей», – отмечает Аксенова.

Кстати, миграционный фактор также влияет на рождаемость, даже, если речь не идет о переезде на постоянное жительство. «В любом случае, человек, который планирует какие-то передвижения, даже просто поехать поучиться и вернуться назад, свои детородные планы откладывают на более поздний период», – отмечает демограф.

Учитывая данные Госстата о позитивном сальдо миграции, логично предположить, что состав населения страны активно меняется. Но без переписи объективно оценить масштабы изменений, а также другие демографические процессы, нельзя. «Давайте подождем перепись, мы-то ее вообще очень ждем, ведь понимаем качество статистической информации, которая сейчас приходит», – сетует Аксенова.

Эксперты убеждены: только перепись может четко показать, что, где, как и на что влияет. Не зря же Организация Объединенных Наций рекомендует проводить такую ​​оценку не реже одного раза в десять лет. Жаль только, что чиновников это мало волнует: первая и пока единственная перепись населения в независимой Украине проводилась в 2001 году.

Ирина Шевченко