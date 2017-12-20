С начала года число украинцев уменьшилось на 166 тысяч человек - Госстат

В период с января по октябрь 2017 населения Украины уменьшилось на 166 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Численность населения страны на 1 ноября составила 42 миллиона 418 000 человек.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших - 64 рожденных", - сообщили в Госстате.

Читайте такжеУченые спрогнозировали значительное уменьшение численности населения Украины

За этот период в стране родилось 306 372 детей. В прошлом году этот показатель составлял 332 194. За этот же период умерло 477 525 человек. В прошлом году - 479 917.

Данные приведены без учета данных с оккупированных территории Донбасса и оккупированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, за 17 лет 258 миллионов человек покинули страны, в которых родились. В докладе ООН по экономическим и социальным вопросам говорится, что процент людей, живущих в странах с высоким уровнем дохода, вырос с 9,6% в 2000 году до 14% в 2017 году.