Евровидение-2018: ТAYANNA выпустила песню "Леля", с которой выступит на нацотборе

Автором слов и музыки песни "Леля" выступила сама певица.

Фаворитка прошлогоднего национального отбора на "Евровидение", певица ТAYANNA, выпустила песню "Леля", с которой будет бороться за право представить Украину на международном конкурсе в Лиссабоне.

Автором слов и музыки песни "Леля" выступила сама певица, а саундпродюсером стал Виталий Телезин, который также привнес свое звучание нескольких треков с альбома "Держи меня", пишет ТСН.uа.

Вопреки ожиданиям поклонников, которые привыкли слышать в исполнении TAYANNA лирику, выступление певицы объединит в себе позитив, драйв, танцы и виртуозный вокал.

"Моя песня – это в хорошем смысле неоретро. Мне нравятся поп-дивы 60-70-х, это были сильные, харизматичные женщины. Европа слишком привыкла к тому, что у нас все "не так". На этот раз Украина может выступить с яркой зажигательной песней. Чтобы не случилось, песня и танец делают нашу жизнь лучше. Думаю, что пора показать свой сильный дух. Своим выступлением я хочу дать пример украинцам: все возможно, если веришь и, несмотря на трудности, идешь к своей цели", - прокомментировала TAYANNA.

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"Мы рады участвовать в национальном отборе, нам есть что показать. В прошлом году TAYANNA была за шаг до победы, но страна сделала выбор, и мы оказались далеко от призового места. В этом году и у Тани, и у телезрителей есть второй шанс. Мне очень интересно, кто будет представлять нашу страну!" - добавил продюсер певицы Алан Бадоев.

Напомним, TAYANNA выступит 17 февраля во втором полуфинале нацотбора под 4 порядковым номером.