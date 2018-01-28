В Ивано-Франковске показали историческую реконструкцию "Бой за станцию Круты" (фото, видео)

Кроме того, в этот день в Ивано-Франковске прошло шествие участников театрализованного действа и панихида по погибшим.

В рамках празднования в Ивано-Франковске 100-летие Боя под Крутами на территории Дворца Потоцких состоялась историческая реконструкция боя против большевиков.

Как пишет местное издание galka.if.ua, реконструкторы воссоздали один из боев, которые велись в 1918 году на территории Украины. Большевики – отряд балтийского флота и бойцы совнаркома – захватили склад с оружием, их выбивают оттуда регулярные войска Центральной рады, вольное казачество и гайдамацкий курень.

Реставраторы показали зрителям тогдашние мундиры, стрельбу из пулеметов и ружей.

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Преимущество в бою было на стороне украинских войск, но красные отказывались сдаться, потому что ожидали подкрепления.

Тем не менее, украинским войскам удалось подавить восстание, большевики вышли из состава с белым флагом.

Зрители, которых во Дворце Потоцких собралось немало, приветствовали победу аплодисментами.

Кроме того, в этот день в Ивано-Франковске прошло шествие участников театрализованного действа и панихида по погибшим.