В Одессе суд арестовал четверых иностранцев-грабителей, наехавших автомобилем на полицейского

Граждане Грузии, подозреваемые в дерзком ограблении женщины в салоне собственного автомобиля.

Киевский районный суд Одессы арестовал с правом залога 400 тыс. грн четверых иностранцев-грабителей, которые 23 января, скрываясь от погони, наехали автомобилем на полицейского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, сегодня, 26 января, под стражу взяты граждане Грузии, подозреваемые в дерзком ограблении женщины в салоне собственного автомобиля.

Отмечается, что 23 января в 11.20 подозреваемые увидели женщину, которая сидела за рулем своего автомобиля Maserati Levante у клиники «Интосана», на перекрестке ул. Академика Королева и Левитана (Киевский район города).

«Один из подозреваемых отвлек внимание женщины, указывая на якобы неисправность ее автомобиля. В это время второй мужчина открыл переднюю пассажирскую дверцу и похитил сумки марки Louis Vuitton стоимостью 80 тыс. грн, в которой находились часы Cartier за 300 тыс. грн, косметика, свидетельство о регистрации транспортного средства, банковские и дисконтные карты», - сообщили в суде.

Третий подозреваемый находился неподалеку, наблюдая, чтобы действия его подельников остались незамеченными.

Забрав сумку, двое злоумышленников направились к автомобилю, за рулем которого сидел четвертый подозреваемый, однако потерпевшая заметила исчезновение вещей и потребовала их возврата. Но мужчины быстро сели в автомобиль и покинули место происшествия. В тот же день они были задержаны сотрудниками полиции.

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Отмечается, что суд избрал в отношении всех подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей до окончания срока досудебного расследования, определив залог в размере 399,974 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Одессе во время задержания четверых грабителей пострадал патрульный полицейский. По данным полиции, патрульные получили информацию об ограблении в Киевском районе города: в телефонном разговоре заявительница пояснила, что неизвестные мужчины открыто завладели ее сумкой и скрылись на автомобиле Volkswagen. Последний патрульные заметили на улице Академика Королева. На требования полицейских об остановке водитель не реагировал и продолжал движение, пытаясь скрыться, грубо нарушая дорожные правила, создавали многочисленные аварийные ситуации и подвергали опасности жизнь пешеходов.

В районе улицы Архитекторской автомобиль нарушителей остановили путем блокировки. При задержании водитель данного автомобиля совершил наезд на полицейского, причинив ему травмы. Также один из подозреваемых с ножом напал на полицейского, из-за чего правоохранители использовали табельное огнестрельное оружие.