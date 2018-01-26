Именно благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость корью в десятки раз.

В Житомире продолжается вакцинация против кори, хотя случаев заболеваний среди взрослых и детей не зарегистрировано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Там напомнили, что прививку против кори проводят уже более 50 лет, и за эти годы вакцины зарекомендовали себя как безопасный и эффективный способ профилактики. Именно благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость корью в десятки раз.

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25 января коммунальное учреждение «Центральная детская городская больница» города Житомира получила дополнительно 1200 доз комплексной вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК).

Как сообщал УНИАН, медики заявляют, что с начала года корью в Украине заболели уже более 2 тыс. людей.