Харьковский Госпром стал памятником национального значения

Дом промышленности (Госпром), расположенный на площади Свободы в Харькове, стал памятником национального значения. В Государственный реестр недвижимых памятников Украины внесли восемь новых объектов культурного наследия национального значения.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 25 января, сообщает «Правительственный портал».

Харьковский Дом промышленности (Госпром) считается самым большим в мире зданием в конструктивистском стиле.

В список также включили четыре объекта в Киеве: здание музея древностей и искусств, Дом ипподрома, караимскую кенассу (молитвенный дом — ред.), а также дом, где жил авиаконструктор Игорь Сикорский с семьёй. В Днепре памятником национального значения стало здание городской усадьбы XIX века, где родилась философ Елена Блаватская и жила династия Фадеевых. В реестр также внесли дом для наблюдения за движением по Днепру, построенный во второй половине XVIII века в Кременчуге, и дозорную башню конца XIX века в посёлке Веселое Херсонской области.

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В правительстве напомнили, что в 2017 году Министерство культуры Украины разблокировало наполнение Государственного реестра недвижимых памятников. За год в него внесли 15 памятников по категории национального значения и 1419 — по категории местного значения.

За последние годы решение о занесении в Госреестр достопримечательностей национального значения принималось лишь дважды — в 2009 и в 2012 году.

Сейчас в реестре 906 памятников национального значения.

Харьковский Госпром был в реестре памятников местного значения. Прошлой весной в ХОГА сообщили, что подали документы на присвоение ему статуса памятника национального значения.

Здание также внесли в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.