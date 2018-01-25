В Харькове задержали чиновника-антикоррупционера, требовавшего у коллеги взятку

Начальник одного из подразделений, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, требовал от своего коллеги 8 тысяч долларов. В такую ​​сумму он оценил не привлечение работника к административной ответственности за якобы совершенное им коррупционное правонарушение.

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Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, правоохранители задержали сотрудника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области рядом с местом работы во время получения всей суммы взятки. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины - "получение взятки". В настоящее время решается вопрос об объявлении должностному лицу подозрения и избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Одесского облсовета пытался подкупить сотрудника НАБУ за полмиллиона долларов.