Депутат Одесского облсовета пытался подкупить сотрудника НАБУ за полмиллиона долларов

Одному из депутатов Одесского областного совета и его сообщнику сегодня объявлено подозрение за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США должностному лицу Национального антикоррупционного бюро Украины, занимающему ответственное положение.

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Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, 4 ноября 2017 года с заявлением в департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики обратилось лицо, которому стало известно о приготовлении к предоставлению злоумышленниками работнику НАБУ неправомерной выгоды за снятие арестов со счетов субъекта хозяйственной деятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского областного совета) в сумме 185 млн грн и избежания конфискации арестованных средств, который задействован в схеме завладения средствами Одесского городского бюджета.

«В результате согласованной, слаженной работы сотрудников Департамента и НАБУ, а также своевременного проведения негласных следственных (розыскных) действий, 17.11.2017 - 21.11.2017 безапелляционно задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 500 тыс. долларов США», - говорится в сообщении ГПУ.

Также отмечается, что в настоящее время принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения подозреваемых, проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемых, с целью вручения им ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку последние уклоняются от следствия.

«В случае неустановления местонахождения подозреваемых и неявки к следователю Генеральной прокуратуры Украины, последние будут объявлены в государственный и международный розыск», - говорится в сообщении.

Предварительно действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение должностному лицу, занимающему ответственное положение, предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.