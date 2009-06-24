В Одессе ловят двух крокодилов

В пруду возле производственных зданий ОАО «Лукойл-Одесский нефтеперабатывающий завод» местные рыбаки неожиданно обнаружили выползающего из водоема 3-метрового крокодила.

Узнав об экзотических обитателях водоема, туда незамедлительно отправились спасатели городского Управления по чрезвычайным ситуациям. Вскоре водолазы подтвердили: в пруду, на северо-западной окраине города, действительно завелись рептилии.

Как сообщил сегодня УНИАН заместитель начальника горуправления по чрезвычайным ситуациям Виктор ОЛЕЙНИК, «в водоем кем-то из любителей экзотической живности и впрямь выпущены две рептилии. Один из крокодилов длиной около 3 метров, второй поменьше – примерно полутораметровый. С учетом реальной опасности для жизни рыбаков возле водоема установлена табличка, извещающая об обитающих здесь крокодилах, а также выставлен милицейский пост».

Между тем, спасатели МЧС продолжают попытки поимки опасных рептилий.