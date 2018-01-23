Во Львове медики требовали 50 тысяч гривень за установление группы инвалидности (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей и работника Львовского областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК).

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Как говорится в сообщении на сайте спецслужбы, оперативники установили, что двое чиновников требовали от местного жителя пятьдесят тысяч гривень за содействие в назначении ему законно установленной третьей группы инвалидности на пожизненный срок.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем помещении во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

«Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры. Продолжаются следственные действия», – говорится в сообщении.