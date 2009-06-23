В Полтаве снова будет битва - театрализованная

В театрализованном действе в честь 300-летия Полтавской битвы примут участие более 150 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горисполкома Полтавы.

По их данным, театрализованное действо «Полтава-2009», состоится 27 июня в 18.00, и в нем примут участие более 150 человек - представители Запорожья, Кременчуга и Полтавы.

«И хотя это не детальная реконструкция сражения, как планировалось ранее, военная тематика займет ведущее место. Сценой станет простор поля Полтавской битвы, естественной декорацией - восстановленный Редут», - отметили в пресс-службе.

Также в горисполкоме сообщили, что 27-28 июня, во время празднования 300-летия Полтавской битвы, к полю Полтавской битвы будет продолжено движение 69 автобусов по 12 маршрутам, сообщает пресс-служба горисполкома Полтавы.